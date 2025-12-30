Barranquilla reitera compromiso con la sostenibilidad con planta de autogeneración de energía limpia

Colombia

Barranquilla sigue reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente con la puesta en marcha de la planta de autogeneración de energía limpia más grande de Colombia y que usa el sistema de biogás, producido por la disposición final de residuos sólidos urbanos para generar energía.

A propósito, el alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char, quien supervisó la puesta en marcha de la planta, destacó la tecnología del complejo y explicó cómo beneficiará a los barranquilleros y a Colombia.

“Con las toneladas de basura que antes eran un problema contaminante, hoy Barranquilla produce energía limpia. Estamos marcando un hito en la generación de energía renovable con la puesta en marcha de la planta de biogás más grande de Colombia, aprovechando el biometano de los residuos para autogenerar 4,9 MW de energía limpia y sostenible en el Parque Ambiental Relleno Sanitario Los Pocitos. Este es el resultado de un gran trabajo en equipo con la empresa Triple A y la empresa china BCCY, reafirmando nuestro compromiso con la transición energética. ¡Vamos por más!”, expresó.

El sistema consta con más de seis kilómetros de tubería para transporta el biogás hasta la planta. Allí, es conducido hacia los motogeneradores que aprovechan este combustible para producir energía eléctrica. Luego, esta es transportada a un nivel de tensión de 13,8 kV a través de transformadores hasta la subestación eléctrica Juan Mina, donde finalmente la energía se conecta a la red nacional.

Como lo explicó Char, el proyecto de la planta inició en 2022, por lo que calificó como “un sueño” realizado el ponerla en marcha, llevando energía a miles de familias, no solo en la Costa, sino en todo el país.

“De esta montaña de basura que hay aquí, porque llegan 1.700 toneladas de basura diarias, que antes mandaba 150.000 toneladas de CO2, gases de efecto invernadero, contaminantes permanentemente; ahora, con esta tecnología, recogemos esos gases que se llaman biogás, y producimos energía, 4.1 megavatios de potencia y cerca de 35 millones de kilovatios hora al año”, destacó.

El mandatario local también mencionó que, según sus cuentas, entre 7.000 y 10.000 hogares se verían beneficiados gracias a este importante proyecto.

“Captamos lo que antes era un problema, la contaminación que generaba el relleno de Los Pocitos, 150.000 toneladas de CO2 al medioambiente y, de eso, hoy producimos energía que le va a llegar a miles de hogares en Barranquilla. Yo sí creo que es una noticia hermosa. Este es el primer relleno sanitario en Colombia, el más grande, que más energía produce, el primero, el segundo está en Bogotá”, sostuvo.

Asimismo, Ramón Hemer, gerente de Triple A, resaltó la importancia del proyecto innovador y sostenible para producir energía limpia para la región, “obviamente con el apoyo y el liderazgo del alcalde Alejandro Char, que siempre ha estado pendiente de este proyecto, haciéndole el respectivo seguimiento. Realmente es un proyecto muy ambicioso, muy positivo ambientalmente”.

Finalmente, Hermer afirmó que esta planta generará energía eléctrica que mejorará las condiciones de vida de más de 30.000 personas.

“Son más de 30 millones de kilovatios hora al año que se entregan al sistema eléctrico del operador y que hacen parte del suministro de la energía a nivel local mejorando la seguridad energética de la comunidad vecina, aumentando su productividad y mejorando la calidad de vida de la población”, concluyó.