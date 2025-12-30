Conozca la Uninorte, quinta mejor universidad de Colombia en ranking THE Latinoamérica 2026

Colombia

Las universidades colombianas siguen marcando historia no solo a nivel internacional, sino a nivel local.

Es el caso de la Universidad del Norte, en Barranquilla, que se configuró como la quinta mejor universidad de Colombia en ranking THE Latinoamérica 2026.

¿Qué mide el ranking THE?

Pues bien, el Ranking Times Higher Education Latinoamérica 2026 es un estudio que, en el continente, evalúa el desempeño universitario a partir de cinco pilares fundamentales:

Enseñanza (35 %),

Investigación (33.5 %),

Calidad de la investigación (20 %),

Internacionalización (7.5 %)

Industria (4 %).

Según se explica, estos cinco criterios de se distribuyen en 16 indicadores que miden reputación académica, ingresos, productividad científica, impacto de las publicaciones, proyección internacional y transferencia de conocimiento.

El top 5 de la Uninorte: ¿Cómo lo consiguió?

Así las cosas, la Universidad del Norte se quedó con el quinto puesto del ranking de las mejores universidades de Colombia, entre las 39 universidades nacionales evaluadas este año.

La puntuación, que se publicó el pasado 3 de diciembre, revisó el desempeño de 250 instituciones de educación superior de la región, confirmando la labor educativa tan relevante que la Uninorte ha realizado durante el año.

En esa línea, la institución con un puntaje total de 26.6 ascendió dos posiciones en el ámbito nacional y logró un salto significativo en el listado regional: subió 57 puestos, al pasar del rango 100 en la edición anterior al puesto 43 de Latinoamérica en 2026.

La investigación, un fuerte de la Uninorte

“Es un motivo de orgullo para toda la comunidad uninorteña”, dijo Javier Páez, vicerrector de Investigación, pues el hecho de ocupar esta posición, para él, refleja la constante labor innovadora de los miembros de la universidad en cada uno de sus sectores, especialmente la investigativa, uno de los fuertes de la institución.

Según Páez, “esta apuesta se evidencia en la capacidad de los investigadores para publicar en revistas de mayor impacto global: el 75% de los artículos se ubican en categorías Q1 y Q2, y muchos de ellos incluso alcanzan publicaciones del top 10 mundial. Ese posicionamiento impulsa la visibilidad internacional de la universidad y, con ello, el incremento en citaciones, un indicador que demuestra la calidad e impacto real del trabajo científico”

La posición destacada de Uninorte en la edición 2026 del ranking THE demuestra una vez más la solidez de sus procesos académicos, investigativos y de internacionalización, y refleja su contribución creciente al desarrollo científico del país y de la región.

Y es que cabe recordar que para este nuevo estudio se implementaron algunos cambios metodológicos: las universidades latinoamericanas fueron evaluadas en relación con el conjunto global del Ranking Mundial THE 2026, y no únicamente frente a otras instituciones de la región. Este nuevo enfoque modificó de manera significativa la posición de varias instituciones en la tabla y allí, la Uninorte logró destacarse.

Bonus track: La Universidad del Norte también se destacó en más rankings educativos

Uninorte también obtuvo este año un desempeño destacado en el Ranking QS Latinoamérica y el Caribe 2026, donde se consolidó entre las 10 mejores universidades de Colombia, ocupando el octavo lugar nacional y el puesto 58 entre 492 instituciones evaluadas en 26 países. Igualmente ratificó su sello de excelencia académica en Saber Pro 2024, posicionándose nuevamente dentro del top 10 y la primera en la región Caribe.

Así, las cosas, la Universidad del Norte en Barranquilla se consolidó como una institución educativa referente en materia de calidad, investigación y proyección internacional a nivel nacional y continental.