Emcali niega que exista un contrato por la fase 2 del alumbrado tras suspensión de su gerente

Luego de conocerse la suspensión por tres meses del gerente general de Emcali, Roger Mina Carbonero, ordenada por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la fase dos de la modernización del alumbrado público, la empresa aclaró que no existe ningún contrato ni proceso en curso.

La medida del ente de control también cobija al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño.

Según la Procuraduría, la suspensión se adoptó al considerar que se habrían vulnerado principios como el de publicidad, al no existir un procedimiento claro para la selección de un eventual aliado estratégico, así como por la inclusión de requisitos financieros y de experiencia sin una supuesta justificación técnica suficiente, en un proyecto a 20 años.

Frente a estos señalamientos, Emcali aseguró que la fase dos del alumbrado público se encuentra únicamente en una etapa de análisis, planeación y estructuración.

La empresa indicó que las invitaciones realizadas a las empresas, hasta ahora, han tenido un carácter no vinculante.

Asimismo, Emcali señaló que las observaciones formuladas por la Procuraduría durante la fase preventiva fueron atendidas.