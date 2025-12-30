Partido Comunes denuncia despido injustificado de personas de confianza en la UNP

Partido Comunes y al lado el logo de la UNP (Fotos vía Getty Images y redes sociales de la UNP)

El presidente de Comunes y excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño, denunció que la UNP estaría vulnerando los derechos de los firmantes de paz.

Según lo indicado en una declaración pública, en los últimos días, desde la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección, les anunciaron el despido de 18 personas, como alegan, solo porque en su momento sus hojas de vida fueron presentadas por Comunes.

Desde esa colectividad, afirmaron que el retiro de estas personas representa una vulneración de las garantías estipuladas en el Acuerdo de Paz, ya que se acordó que los funcionarios en dicha dependencia deben contar con “aval de confianza”, por un asunto de tranquilidad y protección.

Asimismo, afirmaron que en diversos escenarios se le ha puesto en conocimiento esta preocupación a Natalia Margarita Parada, subdirectora de la UNP, sin tener respuesta alguna.

“En ese orden de ideas, resulta incomprensible que una dependencia creada para la protección de los firmantes de Paz, con el aval de la dirección de la misma entidad, es decir, con la venia del doctor AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, sea la primera en vulnerar sus derechos”, afirmaron.

Adicionalmente, cuestionó que la finalización de estos contratos, además, deja a estas personas en un estado de precariedad, al ser varias de ellas discapacitadas.

Por lo anterior, exigieron que se respete el principio de “confianza legítima” que fue acordada y responsabilizaron a la UNP por cualquier situación de seguridad derivada de lo denunciado.

Le puede interesar: EE.UU. se pronuncia sobre diálogos de paz entre Gobierno Petro y Clan del Golfo en Qatar