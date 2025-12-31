El aumento del salario es buena noticia para quienes logren mantener su empleo: alcalde de Montería

Montería

No cesan las reacciones ante el aumento del salario mínimo de un 23% para el año 2026. El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, reaccionó a través de la red social X, señalando que “el reto es cuidar el empleo formal”.

“El aumento del salario mínimo es una buena noticia para quienes logren mantener su empleo formal: más ingreso significa más alivio para los hogares. Sin embargo, los datos muestran que el impacto no es igual en todos los territorios”, precisó.

“El reto es claro: mejorar los ingresos cuidando el empleo formal. Por eso convocaremos a Cámara de Comercio, Asobares, Fenalco seccional Córdoba, Promontería, Ganacor…a una mesa de trabajo. Desde la Alcaldía estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para construir estrategias de contención y fortalecimiento del empleo formal en Montería”, agregó el mandatario municipal.

Cabe recordar que uno de los sectores que rechazó el aumento fue Fenalco seccional Córdoba, asegurando que este porcentaje es “desmedido y alejado de la realidad de las regiones”. En ese sentido, advirtió sobre el aumento de la informalidad en el departamento, la cual se encontraría en la actualidad en un 64%.