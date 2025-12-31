Giorgian de Arrascaeta, elegido mejor jugador de América

Giorgian de Arrascaeta durante la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. FOTO: Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi vía Getty Images / DeFodi Images

Giorgian de Arrascaeta se convirtió en el nuevo ‘Rey de América’ tras ser el futbolista más votado de la 40ª edición de la tradicional encuesta ‘América le responde a El País’, que elige cada temporada al mejor jugador del continente.

El centrocampista del Flamengo ganó con el 62,8% de los votos, mientras que Lionel Messi acabó segundo con un 14,8% y Adrián ‘Maravilla’ Martínez fue tercero con un 5%.

En esta oportunidad, 264 periodistas de 16 países de América votaron en la encuesta del periódico uruguayo El País, lo que significó un récord tanto de participación como en la cantidad de naciones.

Nacido en la ciudad de Nuevo Berlín en junio de 1994, el nuevo ‘Rey de América’ comenzó su carrera en Defensor Sporting y luego defendió a los brasileños Cruzeiro y Flamengo, club al que arribó en el año 2019.

Allí conquistó en la última temporada la Copa Libertadores y el Brasileirao siendo figura de su equipo.

El número 10 fue elegido como mejor jugador del certamen continental y fue el máximo anotador de Flamengo y máximo asistidor de la liga en el plano local. También selló su boleto al Mundial de 2026.

A lo largo de su carrera, también ha disputado 58 encuentros con la selección uruguaya, en los que ha anotado 13 goles. Con la Celeste jugó dos Mundiales y cuatro ediciones de la Copa América.

Con la coronación de De Arrascaeta, un uruguayo volvió a ser elegido ‘Rey de América’ después de diez años. El anterior fue Carlos Sánchez en 2015.

En la encuesta, los periodistas también eligieron al mejor once del continente, que quedó conformado por Agustín Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Santiago Sosa, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Juan Manuel López, Adrián Martínez y Lionel Messi.

El premio ‘Rey de América’ es entregado por el diario El País desde 1986. Desde ese momento, el futbolista que más ha destacado es el argentino Carlos Tévez, quien lo ganó en tres ocasiones.

En dos lo conquistaron el colombiano Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar.

Mientras tanto, lo ganaron una vez Antonio Alzamendi, Rubén Paz, Bebeto, Raúl Amarilla, Oscar Ruggeri, Raí, Cafú, Enzo Francescoli, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, Martín Palermo, Javier Saviola, Romario, Juan Román Riquelme y José Saturnino Cardozo.

También, Matías Fernández, Salvador Cabañas, Andrés D’Alessandro, Ronaldinho, Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez, Miguel Borja, Luan, Gonzalo Martínez, Gabriel Barboza, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique.

