Mbappé, baja con el Real Madrid por un esguince de rodilla

Kylian Mbappé durante un encuentro ante el Atlético de Madrid en febrero de 2025. FOTO: Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images / Soccrates Images

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga de 2026 ante el Real Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles.

Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo “se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha”, con lo que queda “pendiente de evolución”.

En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Real Betis en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona, y es más que sería duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid.

Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 de enero y al Mónaco en la Champions League el 20 de enero.

El Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque. Es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada, la mitad de los tantos logrados por su equipo.

Incluso es el máximo goleador de LaLiga en 2025, con un total de 39 goles, veinte más que sus perseguidores, el polaco Robert Lewandowski del FC Barcelona y el argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid.

🚨 ÚLTIMA HORA: MBAPPÉ PODRÍA ESTAR TRES SEMANAS DE BAJA



❌ El francés se perdería cinco partidos si el Real Madrid llega a la final de la Supercopa



ℹ️ L’Équipe pic.twitter.com/hAHTRNyuZH — Post United (@postunited) December 31, 2025

