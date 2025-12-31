Prográmese: Este será el mes con más festivos en Colombia en 2026, fechas y celebración explicada

¿Colombia tendrá más festivos en 2026?: Así quedó el calendario de puentes

Para los colombianos, el calendario de días festivos es un aspecto importante para planear descansos, viajes y reencuentros familiares.

Colombia sigue siendo uno de los países con más días festivos en el mundo y a pocas horas del 2026, los trabajadores y estudiantes ya buscan ese periodo del año donde el descanso es más frecuente.

Si usted es de los que busca optimizar su tiempo libre, a continuación le revelamos cuál es el mes que tendrá más festivos en 2026 y el significado de cada una de sus celebraciones.

Junio, el mes con más festivos de Colombia en 2026

Aunque meses como mayo y noviembre suelen ser generosos en días de descanso, junio de 2026 se corona como el mes con más feriados en Colombia. Durante este periodo, el calendario nacional tendrá tres lunes festivos, lo que se traduce en tres fines de semana largos (puentes) en un lapso de apenas 30 días.

¿Cuáles son los festivos que tendrá Colombia en junio del 2026?

Aquí le explicamos las tres fechas clave y qué se conmemora en cada una de ellas:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi

Significado: Es una festividad de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía. En municipios como Anolaima, en Cundinamarca, esta fecha es famosa por sus monumentales arreglos de frutas y ofrendas agrícolas.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús

Significado: Conmemora la devoción católica al corazón de Jesucristo como símbolo de amor divino. Es una de las fiestas religiosas más arraigadas a nuestra cultura, históricamente vinculada a la consagración del país a esta figura.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Significado: Este festivo conmemora el martirio de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso.

Además de junio, el 2026 contará con otros meses destacados por sus descansos, como mayo y noviembre (con dos festivos cada uno), pero el sexto mes del año que ya llega, será el de mayor número de festivos con los tres anteriormente mencionados.

