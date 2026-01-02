Procuraduría investigará polémica corraleja en Santander tras cuestionamientos sobre permisos

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación previa con el fin de esclarecer los hechos ocurridos durante una corraleja realizada en el municipio de Barbosa, Santander.

El evento, realizado el pasado primero de enero, tuvo varios alternados entre asistentes y defensores de animales que estaban en contra del mismo, entre ellos el representante Christian Avendaño.

Ante esto, y por episodios en los que los toros fueron objeto de maltrato, el Ministerio Público determinó que indagará si la administración contaba con todos los permisos para su realización, así como pólizas.

“Póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubriera todo tipo de riesgo generado, así como establecer si el municipio tiene una tradición continuada e ininterrumpida en tauromaquia, lidia y/o corrida de toros”, se lee.

Otro de los puntos por los que el Ministerio Público definió iniciar la acción disciplinaria tiene que ver con una circular, precisamente en la que se le había advertido al alcalde Marco Alirio Cortés sobre la necesidad de todos los permisos en regla.

El ente de control arrancará con la recolección y práctica de pruebas con miras a identificar a los funcionarios que tendrían incidencia o eventual responsabilidad disciplinaria.

Cabe recordar que, en este momento, las corralejas no están prohibidas en Colombia, ya que el país se encuentra en tránsito hacia una prohibición total en 2024, luego de que la Corte Constitucional dejara en firme el proyecto de ley que las restringió totalmente -pero otorgando un periodo de gracia y alistamiento- que culmina en 2027. Es decir, el próximo año comenzará a regir la prohibición total.