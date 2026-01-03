Colombia se ofrece como mediador para buscar salida diplomática en Venezuela tras captura de Maduro

Este 3 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su rechazo por las recientes acciones armadas en Venezuela:

“Colombia reafirma su compromiso permanente con la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. La experiencia histórica de la región, proclamada como Zona de Paz, demuestra que ninguna controversia puede resolverse legítimamente mediante acciones unilaterales”, dice el comunicado.

En el documento, la Cancillería señala que se activaron los canales diplomáticos correspondientes y hace un llamado al multilateralismo para que la situación sea examinada en los espacios competentes de las Naciones Unidas, en atención a la gravedad de los hechos y a los riesgos que representan para la población civil y la paz regional.

Asimismo, el Gobierno de Colombia dispuso el despliegue de la Fuerza Pública en la frontera, el fortalecimiento de la capacidad asistencial ante un eventual incremento de los flujos migratorios y la activación de la Embajada y los consulados de Colombia en Venezuela para brindar asistencia y protección a los connacionales que se encuentren en ese país.

Cabe agregar que el presidente Gustavo Petro reiteró su invitación al pueblo venezolano a resolver la actual coyuntura mediante el diálogo, e insistió en la necesidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conozca la situación, en el marco de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Uno de los aspectos llamativos de la información compartida por la Cancillería, es que Colombia ofrece sus oficios como mediador para ayudar a encontrar una salida diplomática a la actual crisis en el país vecino. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano ante la injerencia de gobiernos extranjeros.

La República de Colombia reitera su convicción de que, solo a través del respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral y la protección de la vida y la dignidad humanas será posible evitar una escalada de consecuencias imprevisibles para Venezuela, Colombia y toda la región de América Latina y el Caribe.