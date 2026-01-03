Julio Sánchez Cristo DJ: Especial homenaje a una leyenda, Brigitte Bardot
PRIMERA HORA
- Générique – From Le Trou normand — Brigitte Bardot, Paul Misraki
- Ouverture – From Manina, la fille sans voiles — Jean Yatove et son Orchestre
- Drowning Scene Music & Marche – From Manina, la fille sans voiles — Jean Yatove et son Orchestre
- The Escape – From Manina, la fille sans voiles — Jean Yatove et son Orchestre
- Générique – From Futures Vedettes — Brigitte Bardot, Jean Yatove
- Strip-tease (Version remasterisée) – From En effeuillant la marguerite — Paul Misraki
- In Memoriam – From Le Grand Meaulnes — Philippe Sarde
- Finale (Générique de fin) – From Le Grand Meaulnes — Philippe Sarde
- Suite orchestrale – From Cette sacrée gamine — Brigitte Bardot, Henri Crolla
- Dans ma tête – From Cette sacrée gamine — Brigitte Bardot, Henri Crolla
- Cette sacrée gamine – Score (Instrumental) — Brigitte Bardot
- Des fleurs pour Brigitte – From Cette sacrée gamine — Jean Bretonnière
SEGUNDA HORA
- Et Dieu créa la femme (Version originale) — Paul Misraki
- Jazz Party – From Et Dieu créa la femme — Brigitte Bardot, Paul Misraki
- Dis-moi quelque chose de gentil – From Et Dieu créa la femme — Brigitte Bardot, Paul Misraki
- Overture – From Helen of Troy — Max Steiner
- Suite orchestrale – From Helen of Troy — Brigitte Bardot, Max Steiner
- Thème principal – From Une Parisienne — Brigitte Bardot, Henri Crolla
- Suite tirée du thème d’amour – From Une Parisienne — Brigitte Bardot, René Cloërec
- La marche de Babette – From Babette s’en va-t-en guerre — Brigitte Bardot, Raymond Lefèvre
- Londres – From Babette s’en va-t-en guerre — Brigitte Bardot, Raymond Lefèvre
- Générique – From Les Amours célèbres — Brigitte Bardot, Maurice Jarre
- Sidonie – From Vie privée — Brigitte Bardot
- Geneviève et Renaud – From Le Repos du guerrier — Brigitte Bardot, Michel Magne
- Thème principal – From Le Repos du guerrier — Brigitte Bardot, Michel Magne
- Thème de Camille – From Le Mépris — Brigitte Bardot, Georges Delerue
TERCER HORA
- Je t’aime… moi non plus — Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg
- Bonnie and Clyde — Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg
- Le soleil — Brigitte Bardot
- Harley Davidson — Brigitte Bardot
- La madrague — Brigitte Bardot
- Un jour comme un autre — Brigitte Bardot
- Tu veux ou tu veux pas ? — Brigitte Bardot
- Contact — Brigitte Bardot
- Maria Ninguén — Brigitte Bardot
- You Are the Sunshine of My Life — Brigitte Bardot, Sacha Distel
- Invitango — Brigitte Bardot
- C’est une bossa nova — Brigitte Bardot
- À la fin de l’été — Brigitte Bardot
- El Cuchipe — Brigitte Bardot
- Gang Gang — Brigitte Bardot
- C’est rigolo — Brigitte Bardot
- Mon léopard et moi — Brigitte Bardot