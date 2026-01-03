Tendencias

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial homenaje a una leyenda, Brigitte Bardot

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial tributo a Diana Ross

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial tributo a Diana Ross

PRIMERA HORA

  • Générique – From Le Trou normand — Brigitte Bardot, Paul Misraki
  • Ouverture – From Manina, la fille sans voiles — Jean Yatove et son Orchestre
  • Drowning Scene Music & Marche – From Manina, la fille sans voiles — Jean Yatove et son Orchestre
  • The Escape – From Manina, la fille sans voiles — Jean Yatove et son Orchestre
  • Générique – From Futures Vedettes — Brigitte Bardot, Jean Yatove
  • Strip-tease (Version remasterisée) – From En effeuillant la marguerite — Paul Misraki
  • In Memoriam – From Le Grand Meaulnes — Philippe Sarde
  • Finale (Générique de fin) – From Le Grand Meaulnes — Philippe Sarde
  • Suite orchestrale – From Cette sacrée gamine — Brigitte Bardot, Henri Crolla
  • Dans ma tête – From Cette sacrée gamine — Brigitte Bardot, Henri Crolla
  • Cette sacrée gamine – Score (Instrumental) — Brigitte Bardot
  • Des fleurs pour Brigitte – From Cette sacrée gamine — Jean Bretonnière

SEGUNDA HORA

  • Et Dieu créa la femme (Version originale) — Paul Misraki
  • Jazz Party – From Et Dieu créa la femme — Brigitte Bardot, Paul Misraki
  • Dis-moi quelque chose de gentil – From Et Dieu créa la femme — Brigitte Bardot, Paul Misraki
  • Overture – From Helen of Troy — Max Steiner
  • Suite orchestrale – From Helen of Troy — Brigitte Bardot, Max Steiner
  • Thème principal – From Une Parisienne — Brigitte Bardot, Henri Crolla
  • Suite tirée du thème d’amour – From Une Parisienne — Brigitte Bardot, René Cloërec
  • La marche de Babette – From Babette s’en va-t-en guerre — Brigitte Bardot, Raymond Lefèvre
  • Londres – From Babette s’en va-t-en guerre — Brigitte Bardot, Raymond Lefèvre
  • Générique – From Les Amours célèbres — Brigitte Bardot, Maurice Jarre
  • Sidonie – From Vie privée  — Brigitte Bardot
  • Geneviève et Renaud – From Le Repos du guerrier — Brigitte Bardot, Michel Magne
  • Thème principal – From Le Repos du guerrier — Brigitte Bardot, Michel Magne
  • Thème de Camille – From Le Mépris — Brigitte Bardot, Georges Delerue

TERCER HORA

  • Je t’aime… moi non plus — Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg
  • Bonnie and Clyde — Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg
  • Le soleil — Brigitte Bardot
  • Harley Davidson — Brigitte Bardot
  • La madrague — Brigitte Bardot
  • Un jour comme un autre — Brigitte Bardot
  • Tu veux ou tu veux pas ? — Brigitte Bardot
  • Contact — Brigitte Bardot
  • Maria Ninguén — Brigitte Bardot
  • You Are the Sunshine of My Life — Brigitte Bardot, Sacha Distel
  • Invitango — Brigitte Bardot
  • C’est une bossa nova — Brigitte Bardot
  • À la fin de l’été — Brigitte Bardot
  • El Cuchipe — Brigitte Bardot
  • Gang Gang — Brigitte Bardot
  • C’est rigolo — Brigitte Bardot
  • Mon léopard et moi — Brigitte Bardot

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad