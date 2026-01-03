La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaría en Caracas, según The New York Times

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraría de momento en Caracas, según informó este sábado 3 de enero, The New York Times, en medio de la especulación sobre el paradero de la dirigente, siguiente en la línea de sucesión presidencial tras la captura del actual gobernante, Nicolás Maduro, por EE.UU.

De acuerdo con tres personas cercanas a la vicepresidenta, citadas por el medio estadounidense, Rodríguez se mantiene a resguardo en la capital venezolana tras la operación relámpago de las fuerzas estadounidenses para sacar del país a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Otras fuentes no confirmadas habían informado sobre un viaje de la vicepresidenta a países aliados como Rusia o Cuba, sin embargo, un alto funcionario venezolano habría asegurado a The New York Times que Rodríguez sigue siendo la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela para sucederlo.

Rodríguez pidió esta madrugada una prueba de vida de Maduro y Flores a Estados Unidos, después de que Trump confirmara un ataque contra el país sudamericano y anunciara la captura de ambos para responder ante la Justicia en Nueva York por cuatro cargos, entre ellos por narcoterrorismo y posesión de armas peligrosas.

Trump dijo a FoxNews que tendría que “analizar” si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura de Maduro.

“Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo. (En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza”, insistió el republicano, que acusa al venezolano de liderar una red de narcotráfico y de manipular los comicios presidenciales de 2024 en esa nación.

