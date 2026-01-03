Videos: Así se registraron las explosiones en Venezuela en la madrugada de este 3 de enero

Videos difundidos en redes sociales muestran varias explosiones en Caracas, capital de Venezuela, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

En las imágenes quedaron registrados los momentos de varias explosiones y la reacción de los ciudadanos.

Nicolás Maduro, líder del oficialismo y presidente de Venezuela, declaró el estado de conmoción exterior ante lo que calificaron como “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos.

De esta manera, Venezuela ordenó el despliegue policial y militar en su territorio.

Estas son algunas de las imágenes de las explosiones en Venezuela

#Atención | Esta es una de las explosiones en La Guaira, Venezuela

The US are bombing Caracas. This is State Terrorism. Where's the condemnation from EU Member States..?

BREAKING: Explosions are rocking Caracas, Venezuela while their citizens are sleeping, as it appears the so-called "Peace President" trump is starting a war without Congress' approval.

Those Epstein files must be really, really bad.



Those Epstein files must be really, really bad.pic.twitter.com/B3qohuQx4Z — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 3, 2026