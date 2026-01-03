Videos: Así se registraron las explosiones en Venezuela en la madrugada de este 3 de enero
Tras estas explosiones, que calificaron como un “ataque”, Venezuela ordenó el despliegue policial y militar en su territorio.
Videos difundidos en redes sociales muestran varias explosiones en Caracas, capital de Venezuela, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
En las imágenes quedaron registrados los momentos de varias explosiones y la reacción de los ciudadanos.
Nicolás Maduro, líder del oficialismo y presidente de Venezuela, declaró el estado de conmoción exterior ante lo que calificaron como “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos.
De esta manera, Venezuela ordenó el despliegue policial y militar en su territorio.