Videos: Así se registraron las explosiones en Venezuela en la madrugada de este 3 de enero

Tras estas explosiones, que calificaron como un “ataque”, Venezuela ordenó el despliegue policial y militar en su territorio.

Explosiones en Venezuela. Fotos: captura videos suministrados

Videos difundidos en redes sociales muestran varias explosiones en Caracas, capital de Venezuela, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

En las imágenes quedaron registrados los momentos de varias explosiones y la reacción de los ciudadanos.

Nicolás Maduro, líder del oficialismo y presidente de Venezuela, declaró el estado de conmoción exterior ante lo que calificaron como “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos.

De esta manera, Venezuela ordenó el despliegue policial y militar en su territorio.

Estas son algunas de las imágenes de las explosiones en Venezuela

