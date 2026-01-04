Andrés Felipe Trujillo es el nuevo contralor de Cundinamarca
El nuevo contralor Felipe Trujillo es abogado y contador público, con formación en tributación, contratación pública y hacienda pública.
Andrés Felipe Trujillo Galvis inició oficialmente su ejercicio como contralor de Cundinamarca tras ser elegido por la Asamblea Departamental para el periodo 2026–2029.
El nuevo contralor es abogado y contador público de la Universidad Javeriana, con especialización y maestría en tributación de la Universidad de los Andes. Actualmente finaliza una especialización en contratación pública con la Universidad del Rosario.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, privado y académico, liderando procesos y proyectos estratégicos, como la puesta en marcha de estándares internacionales de contabilidad para el Departamento y la estructuración de Regiotram de Occidente y de las Fases 2 y 3 de TransMilenio a Soacha.
Como parte del inicio de su gestión, Trujillo posesionó a su equipo directivo:
- La Secretaría General estará a cargo de Clara Isabel Vega Rivera, abogada con más de 20 años de experiencia en el servicio público, especializada en derecho comercial, contratación estatal y gestión de proyectos.
- Eliana Alexandra Otero Hernández asumió como jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática; es administradora pública, especialista en finanzas públicas, con experiencia en planeación estratégica y gestión financiera en entidades como la Aeronáutica Civil, la ESAP, el ICA y el Ministerio de Hacienda.
- Mauricio Alejandro Ascencio Moreno fue designado como jefe de la Oficina Asesora Jurídica: es abogado, magíster en derecho contractual y con formación internacional en consultoría y coaching ejecutivo.
- La Dirección Administrativa y Financiera será liderada por Nelson Fredy Huertas Vargas, administrador de empresas y magíster en ciencias económicas, con una amplia experiencia en gestión financiera, tesorería y administración de recursos.