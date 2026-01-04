Andrés Felipe Trujillo es el nuevo contralor de Cundinamarca

Andrés Felipe Trujillo Galvis inició oficialmente su ejercicio como contralor de Cundinamarca tras ser elegido por la Asamblea Departamental para el periodo 2026–2029.

El nuevo contralor es abogado y contador público de la Universidad Javeriana, con especialización y maestría en tributación de la Universidad de los Andes. Actualmente finaliza una especialización en contratación pública con la Universidad del Rosario.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, privado y académico, liderando procesos y proyectos estratégicos, como la puesta en marcha de estándares internacionales de contabilidad para el Departamento y la estructuración de Regiotram de Occidente y de las Fases 2 y 3 de TransMilenio a Soacha.

Como parte del inicio de su gestión, Trujillo posesionó a su equipo directivo: