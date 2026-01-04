Inteligencia advierte posible éxodo de cabecillas del ELN desde Venezuela hacia Colombia

Información de inteligencia conocida por W Radio anticipa una posible migración —e incluso un éxodo— hacia Colombia de peligrosos cabecillas de estructuras criminales que hoy se refugian en Venezuela, en medio del inusual despliegue de tropas, aeronaves y portaviones de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Según pudo establecer W Radio, desde que Washington inició estos movimientos militares, jefes de los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —que contaban con libertad de movimiento y ciertas comodidades en territorio venezolano— habrían comenzado a explorar rutas y condiciones para retornar a Colombia ante una eventual llegada de Fuerzas Especiales estadounidenses con altas capacidades tecnológicas, militares y de movilidad.

Las fuentes indican que ya se han identificado cabecillas que “flotan” entre Venezuela y el Catatumbo, como alias Silvana Guerrero y Ricardo, así como alias Parmenio y Caballo de Guerra, todos de la misma estructura criminal. En el Frente de Guerra Oriental, inteligencia ubica al otro lado de la frontera a alias Pablito —por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos— y alias Cendales, quienes cruzarían a Colombia para reorganizar redes logísticas y criminales en medio de disputas territoriales con disidencias en departamentos como Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá.

Del denominado Comando Central (Coce) del ELN, se conoció la presencia de Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 4.378 millones de pesos. Con menores posibilidades de movilidad y arraigo, también figurarían cabecillas de la autodenominada Segunda Marquetalia en territorio venezolano, entre ellos alias Iván Márquez (recompensa de 4.378 millones de pesos) y Géner García Molina, conocido como Francisco Javier Builes o John 40.

Este eventual retorno de cabecillas criminales a Colombia no solo implicaría la pérdida de lujos, comodidades y niveles de seguridad de los que gozaban en Venezuela, sino que además los pondría en la mira directa de las autoridades colombianas, que —según fuentes— ya preparan operaciones militares contra estos objetivos de alto valor estratégico.

“Eso lo saben ellos y por ende no se descarta que comiencen a buscar acercamientos con el Gobierno Nacional para diálogos exploratorios de un eventual proceso de paz, y exigir ceses al fuego bilaterales que les permitan acomodarse y oxigenarse en campamentos en sus zonas de injerencia criminal”, explicaron fuentes a W Radio.