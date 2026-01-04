Ministro de Defensa de Venezuela dijo que Maduro es el “verdadero líder de los venezolanos”
“Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe”, dijo el ministro en la televisión estatal VTV
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo 4 de enero, que el presidente “constitucional” de su país es Nicolás Maduro y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.
“Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe”, dijo el ministro en la televisión estatal VTV y aseguró que “el presidente Nicolás Maduro” es “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”.
