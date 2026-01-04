Petro respondió a Elon Musk tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales al empresario fundador de la empresa SpaceX, Elon Musk, luego de que este reaccionara a una de sus publicaciones sobre la captura de Nicolás Maduro.

“Plata o plomo”, fueron las palabras del magnate Elon Musk sobre la publicación del presidente de Colombia, en donde presentaba su punto de vista frente al ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Por su parte el presidente Gustavo Petro respondió a estas palabras, rechazando las afirmaciones que buscan vincularlo con algún tipo de ilegalidad.

“He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo. He logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no. Ni plata ni plomo amigo, amor y libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad”, indicó Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

“Ya le dije que si estallan las naves espaciales del capital privado y las de la NASA no, es porque el esfuerzo de salir del planeta no es para escapar, sino para irrigar de vida el universo y eso se hace no con una persona, o un capital, por cuantioso que sea, sino con la humanidad toda, de todos los colores, incluido el suyo. Pero solo el cerebro humano en red puede lograr lo que usted sueña como individuo”, concluyó el jefe de Estado.