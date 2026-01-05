230 cursos cortos virtuales SENA con certificado disponibles: Duran 40 horas ¿cómo inscribirse?

Imagen de referencia a instructores en el SENA/Getty Images

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la actualización constante de conocimientos y el aprendizaje hoy en día es clave para destacar.

El Servicio Nacional de Aprendizaje o SENA ha iniciado este 2026 con una oferta de hasta 230 cursos cortos virtuales, diseñados específicamente para quienes necesitan flexibilidad horaria sin sacrificar la calidad académica.

A continuación, le explicamos la variedad de áreas disponibles y el paso a paso detallado para realizar su inscripción de forma exitosa a través del portal oficial de la plataforma del SENA.

¿Qué puede estudiar en los cursos cortos del SENA?

La oferta de 230 cursos abarca prácticamente todos los sectores productivos de la economía de nuestro país. Estos programas están estructurados para ser completados en un promedio de un mes o 40 horas, dependiendo de la dedicación del estudiante.

Entre las áreas con mayor número de cupos para este inicio de año se encuentran:

Tecnología y Programación

Administración y Finanzas

Salud y Seguridad

Idiomas

Creatividad y Diseño

Pedagogía

¿Cómo inscribirse en SofiaPlus, la plataforma del SENA?

Cabe recordar que el proceso para esta inscripción es 100% virtual y no requiere de intermediarios.

Ingreso al portal: Acceda a www.senasofiaplus.edu.co.

Acceda a www.senasofiaplus.edu.co. Búsqueda: En el buscador principal, seleccione la opción “Formación Virtual” y escriba una palabra clave del área que le interesa.

En el buscador principal, seleccione la opción “Formación Virtual” y escriba una palabra clave del área que le interesa. Selección del curso: El sistema desplegará la lista de cursos disponibles. Haga clic en el título del programa para leer el contenido temático y los requisitos mínimos.

El sistema desplegará la lista de cursos disponibles. Haga clic en el título del programa para leer el contenido temático y los requisitos mínimos. Inscripción: Una vez elegido, haga clic en el botón verde “Inscripción”. El sistema le pedirá confirmar si cumple con los requisitos y si ya está registrado en la plataforma.

Una vez elegido, haga clic en el botón verde “Inscripción”. El sistema le pedirá confirmar si cumple con los requisitos y si ya está registrado en la plataforma. Validación de identidad: Ingrese su tipo y número de documento junto con su contraseña de SofiaPlus. Si no tiene una cuenta, deberá seleccionar “Registrarse” y completar sus datos personales primero.

Ingrese su tipo y número de documento junto con su contraseña de SofiaPlus. Si no tiene una cuenta, deberá seleccionar “Registrarse” y completar sus datos personales primero. Confirmación: Al finalizar, recibirá un correo electrónico confirmando su solicitud. En un plazo de pocos días, el instructor asignado se pondrá en contacto con usted a través de la plataforma SENA Territorium para iniciar las clases.

¿Qué recomendaciones debe seguir para los cursos virtuales del SENA?

Para cursar con éxito estos programas virtuales, se recomienda:

Contar con un computador o tablet con conexión a internet estable .

. Tener dominio básico de herramientas ofimáticas (Word, PDF) y navegación web.

(Word, PDF) y navegación web. Disponer de al menos 2 horas diarias para el estudio autónomo y la realización de actividades.

y la realización de actividades. Mantener el documento de identidad original escaneado, ya que podría ser solicitado por el instructor para validar la certificación.

