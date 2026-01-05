Alcalde de Cali ve remota una acción militar de EE. UU. contra Colombia

Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, calificó como “muy remota” la posibilidad de que Estados Unidos adelante una acción militar contra Colombia, luego de que el presidente Donald Trump sugiriera esa opción.

El mandatario insistió en que, lejos de escenarios de confrontación, lo que debe primar es el fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones.

“Colombia es un país que lleva una relación histórica con Estados Unidos que es muy fuerte en la parte comercial, en la parte cultural, en la parte de seguridad, inclusive veo muy remota la posibilidad de que llegue a haber cualquier tipo de acción militar contra Colombia. Al contrario, creo que se tiene que seguir fortaleciendo la relación con Estados Unidos, que haya más oportunidades comerciales, que haya más oportunidades culturales para nuestra gente”, señaló.

Éder también expresó su esperanza frente a un posible cambio para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, recordando que Colombia ha sido testigo del sufrimiento del pueblo venezolano durante los últimos 25 años y que ha acogido a cerca de cuatro millones de migrantes, de los cuales unos 250 mil viven en Cali.

“Yo hoy solo puedo expresar mucha felicidad ante la ilusión de que la realidad del pueblo hermano de Venezuela pueda cambiar y de que por fin pueda haber libertad en Venezuela”, señaló.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los colombianos a reflexionar sobre lo ocurrido en Venezuela y a defender la democracia nacional de cara a las próximas elecciones presidenciales.