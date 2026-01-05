Colombiana habría muerto en medio de operativos de EE.UU en Venezuela para captura de Nicolás Maduro

Yohana Rodríguez Sierra, de 45 años de edad, sería la cartagenera que habría muerto en medio de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, de las que derivó la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Celia Flores.

De acuerdo con los detalles que se han conocido hasta este momento, la mujer se encontraba con su hija Ana Corina Morales, de 22 años, cuando acontecieron las explosiones en la finca en donde dormían, en el estado Miranda, y donde estaban ubicadas unas antenas de telecomunicaciones.

A través de su cuenta de Facebook, Ana Frias, prima de la víctima, dijo: “Mientras muchos festejan la extradición del presidente Maduro, muchas familias lloramos por la muerte violenta e injusta de nuestros seres queridos. Esta vez nos tocó a nosotros como familia Sierra Olivera , en donde el primer misil lanzado embistió sobre la quinta donde dormía mi prima Yohana Rodríguez Sierra y su hija. Al salir despavoridas al patio, cayó sobre ellas el segundo misil explosivo y las mató”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X se pronunció rechazando los hechos.

“¿Aplauden que mataron a una madre colombiana? ¿No les importa porque desean ser también colonia del norte? En los bombardeos asesinaron a una madre colombiana, madre de su hija enfermera Ana. Ella vendía cosas en las calles de Caracas. Cartagenera, antes tierra de esclavos y de emancipadores, de resistentes bravíos ante la llegada del invasor, mulata muy afro, como muchos de nosotros del pueblo”, dijo el jefe de Estado.

Entre tanto, decenas de venezolanos residentes en la capital de Bolívar salieron a las calles durante el fin de semana en apoyo al presidente Maduro y están a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas.

