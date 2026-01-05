Jefe de la ONU pidió respeto a la “independencia política” en debate sobre Venezuela
Venezuela solicitó la reunión y Colombia transmitió la petición al Consejo de Seguridad, del cual es miembro desde el 1 de enero.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el lunes respetar la independencia política de los Estados después de que Estados Unidos capturara al líder venezolano Nicolás Maduro y afirmara estar a cargo del país sudamericano.
Guterres exhortó a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.
“Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados”, leyó DiCarlo, citando a Guterres.
Tras meses de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, amenazas y tácticas de presión, las fuerzas estadounidenses bombardearon el sábado Venezuela y depusieron a Maduro, quien fue llevado a una cárcel en Nueva York.
Maduro estaba desde hace cinco años formalmente inculpado por narcotráfico y terrorismo ante un tribunal de justicia en Nueva York, y las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Los cargos fueron ampliados para incluir a la esposa del presidente derrocado, Cilia Flores, que fue capturada también en Caracas y llevada a Estados Unidos.
Maduro y su esposa llegaron el lunes al tribunal de Nueva York para ser presentados ante el juez.
