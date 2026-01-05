Internacional

“América no pertenece a una doctrina”, dijo Sheinbaum tras intervención de EE.UU. en Venezuela

El 11 de diciembre, al hablar de las presiones sobre Maduro, Trump dijo que Petro será “el siguiente”, y el sábado en Florida le advirtió de que debe “cuidarse el trasero”.

Claudia Sheinbaum. Foto:Johana Remigio/ObturadorMX/Getty ImagesEstados Unidos y Venezuela. Foto: Getty Images.

Claudia Sheinbaum. Foto:Johana Remigio/ObturadorMX/Getty Images Estados Unidos y Venezuela. Foto: Getty Images.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que América “no pertenece a una doctrina ni a una potencia” tras la operación militar con que Estados Unidos sacó por la fuerza de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, dijo la mandataria izquierdista durante su habitual rueda de prensa matinal.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron capturados en Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad