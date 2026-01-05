“América no pertenece a una doctrina”, dijo Sheinbaum tras intervención de EE.UU. en Venezuela
El 11 de diciembre, al hablar de las presiones sobre Maduro, Trump dijo que Petro será “el siguiente”, y el sábado en Florida le advirtió de que debe “cuidarse el trasero”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que América “no pertenece a una doctrina ni a una potencia” tras la operación militar con que Estados Unidos sacó por la fuerza de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, dijo la mandataria izquierdista durante su habitual rueda de prensa matinal.
- Lea también: Él es un criminal, pero operación violó derecho internacional: Brian Nichols por captura de Maduro
Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron capturados en Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.
