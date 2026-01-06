Asesinan a dos policías en Caquetá; se investiga si hubo participación de disidentes de las Farc

En la noche de este 5 de enero el director de la Policía Nacional, general William Rincón, se refirió al asesinato de dos suboficiales de la institución en Cartagena del Chairá, que según las primeras hipótesis habrían cometido las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.

“Rechazo con total contundencia el 𝗰𝗼𝗯𝗮𝗿𝗱𝗲 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮𝘀, 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗼 𝗙𝗹𝗼́𝗿𝗲𝘇 𝗙𝗹𝗲𝗿𝗲𝘇 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗥𝘂𝘀𝗯𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼 𝗟𝗲𝘀𝗺𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼, ocurrido en Cartagena del Chairá, Caquetá, mientras cumplían con su deber constitucional de proteger a los colombianos”, dijo el general Rincón.

El alto oficial señaló que los policías “f𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗮𝘁𝗮𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗮́𝗳𝗮𝗴𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝘀𝗶𝗹 𝘆 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻, en un acto demencial y en el que dos policías más resultaron heridos”.

Por último, el director de la Policía aseguró que el hecho delictivo “enluta profundamente a la Policía y al país entero(...) mi solidaridad y acompañamiento a sus respetadas familias”.