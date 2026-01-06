Capturan a alias ‘Amaury’, narcotraficante del Clan del Golfo solicitado en extradición

Capturan hombre que habría quemado a su esposa en Barranquilla . Foto: Getty Images( Thot )

En el desarrollo de operaciones contra el narcotráfico, la Policía Nacional logró la captura de Amaury Santacruz Rodríguez, alias ‘Amaury’, señalado narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, quien es requerido por la justicia de los Estados Unidos mediante orden de captura con fines de extradición, emitida por la Corte del Distrito de Texas, por el delito de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones y actividades de inteligencia, este individuo sería responsable del envío de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos, utilizando rutas internacionales y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

En el marco de estas actividades ilícitas, las autoridades en operaciones conjuntas lograron la incautación de 1,2 toneladas de clorhidrato de cocaína en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica, cargamentos que pertenecerían a esta estructura criminal liderada por alias ‘Amaury’.

La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, trabajando de manera articulada con autoridades internacionales para debilitar las finanzas y estructuras de los grupos criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.