Dian impide ingreso ilegal de partes de armas de fuego provenientes de Miami: así las escondían

La entidad afirmó que los 25 cañones tenían como destino Cali. Ingresaron por el Aeropuerto El Dorado.

Dian impide ingreso ilegal de partes de armas de fuego provenientes de Miami: así las escondían. Foto: suministradas.

Dian impide ingreso ilegal de partes de armas de fuego provenientes de Miami: así las escondían. Foto: suministradas.

La Dian y la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera) impidieron el ingreso ilegal de 25 cañones para armas de fuego provenientes de Miami con destino a Cali, que estaban camuflados dentro de un asador metálico.

En el operativo conjunto con la Polfa, interceptaron este cargamento que pretendía ingresar al territorio nacional mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes vía Aeropuerto El Dorado.

Tras el operativo, las partes de las armas de fuego quedaron bajo custodia de la Polfa para los trámites legales pertinentes.

La entidad no ha señalado quiénes fueron los responsables de este envío ni cuál es su condición.

Así las escondían:

Dian impide ingreso ilegal de partes de armas de fuego provenientes de Miami: así las escondían. Foto: suministrada.

Dian impide ingreso ilegal de partes de armas de fuego provenientes de Miami: así las escondían. Foto: suministrada.

Dian impide ingreso ilegal de partes de armas de fuego provenientes de Miami: así las escondían. Foto: suministrada.

Dian impide ingreso ilegal de partes de armas de fuego provenientes de Miami: así las escondían. Foto: suministrada.

