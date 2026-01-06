Investigan muerte de mujer en Córdoba: el cuerpo se encontró en avanzado estado de descomposición

Investigan muerte de una mujer en Córdoba: el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Foto: Colprensa (referencia).

Montería

Las autoridades investigan la muerte de una mujer en el municipio de Sahagún, Córdoba, donde se habría encontrado el cuerpo en avanzado estado de descomposición en un lote cercano al cementerio Nuestra Señora del Carmen el pasado 5 de enero.

De acuerdo con lo establecido, la mujer habría sido identificada como Kelly Natalí Ortega Ramos, de 34 años, quien residía en el barrio Nueva Esperanza de Sahagún.

Le puede interesar en La W: Alarma por violencia contra las mujeres en Córdoba: 9 han sido asesinadas en lo que va del año 2025

“Estamos verificando, pero el caso lo asume el CTI. No se puede establecer aún si es muerte violenta por el estado de descomposición y no se ha reportado ningún desparecido”, precisó el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor.

El hecho ha prendido las alarmas en el departamento de Córdoba, donde el 2025 cerró con 9 mujeres asesinadas. En este caso, Medicina Legal determinará si se trató o no de una muerte violenta.