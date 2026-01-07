Caso pirámide ganadera Felipe Rocha: termina proceso de intervención y devuelven dinero a afectados

La W conoció en primicia que este miércoles terminó el proceso de intervención contra Felipe Rocha, quien creó una pirámide ganadera que estafó a la élite bogotana y por eso cumple una condena de más de seis años en prisión.

En este proceso, que estuvo a manos de la Superintendencia de Sociedades, también se intervino a la Agropecuaria Achury Viejo y María Francisca Medina de Rocha, madre del condenado.

El valor de los lujosos bienes como vehículos, fincas y apartamentos ascendió a $29.230 millones, y con la venta de algunas, más la recuperación de una cuenta por cobrar y la administración de bienes inmuebles y otros activos, le pagaron a 69 afectados los $16.453 millones que invirtieron en esta pirámide.

De hecho, hicieron un plan de pagos y adjudicaron un inmueble mediante un fideicomiso con el que le devolvieron el 100% de los recursos reconocidos a las víctimas.

“En el proceso de intervención no se registran saldos insolutos en la medida que se devolvió la totalidad de los dineros captados reconocidos por la agente interventora en favor de los afectados oportunos y extemporáneos”, se lee en la resolución.

De este modo, el proceso cumplió con el objetivo de estos procesos, que es devolverle los recursos a las víctimas.

El escándalo salió a la luz pública por las investigaciones de Primera Página y esta emisora, donde destapamos figuras como Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el excongresista Alberto Montoya Puyana; la modelo y relacionista pública Carolina Castro de Bergerot; los empresarios Pedro Dávila y Augusto Zárate Gutiérrez (dueño de Van Camps), el columnista Yohir Akerman, entre otros.

Asimismo, revelamos el ‘modus operandi’ de Rocha fue crear este esquema desde 2011 y ofrecía compra de ganado de engorde con un rendimiento fijo del 60% en un año, donde el 30% de ganancia era para el inversionista y el 30% para él.

Una vez cumplido el plazo, él le decía al “inversionista” (a través de mensajes de WhatsApp o correo electrónico) si deseaba retirar el dinero junto con el rendimiento, reinvertir el dinero, adicionar dinero o retirar únicamente el rendimiento prometido.

Él tomaba dinero de unos “inversionistas” para pagarle a otros.

