Pirámide ganadera de Felipe Rocha: así dividirán su fortuna para pagarle a las víctimas

La Superintendencia de Sociedades ya decidió cómo va a devolverle a las víctimas de la pirámide ganadera en la que cayó la élite bogotana, liderada por el empresario condenado Felipe Rocha, quien prometía engorde de ganado, pero resultaron siendo “vacas fantasma”.

Los 69 afectados señalaron que les deben $16.453 millones de pesos y el valor de los bienes con los que el empresario podía responder eran de $ 29.230 millones.

Bienes de Felipe Rocha. Foto: Suministrada Ampliar

De este modo, el mecanismo que establecieron para pagarles a los afectados fue que crearon un fideicomiso para que desde allí le paguen los recursos con las ganancias del inmueble de la Agropecuaria Achury avaluado en 18.433 millones de pesos.

A quienes más recursos les devolverán son: inversiones Montoya & Muñoz SAS, que le corresponden $ 1.723 millones; al piloto Felipe Páez le darán $ 1.086 millones; Inversiones Inalbos $ 1.028 y a Álvaro José Fuentes, a quien le darán $ 809 millones.

De este modo, los afectados tienen cinco días para manifestar su intención de aceptar o no la repartición del bien con el que se les hará el pago.

Entre los que se declararon como víctimas ante la Superintendencia de Sociedades estaban Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el excongresista Alberto Montoya Puyana; la modelo y relacionista pública Carolina Castro de Bergerot; los empresarios Pedro Dávila y Augusto Zárate Gutiérrez (dueño de Van Camps), y el columnista Yohir Akerman.

Recordemos que el juez 50 Penal del Circuito con Función de Conocimiento condenó a 74 meses de prisión, es decir, 6 años y 2 meses a Rocha por captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada en modalidad masa.