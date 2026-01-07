Condenan a 56 años y 9 meses de prisión a integrantes de ‘La Oficina’ por masacre en Antioquia

Un juez penal especializado de Antioquia condenó a 56 años y 9 meses de prisión a Juan Pablo Tobón Álvarez, alias ‘Reblujo’, y a Juan Manuel Lora Quiroz, alias ‘Lora’, por la masacre de cinco personas en una finca ubicada en zona rural del corregimiento Tapartó, en Andes (Antioquia), el 16 de febrero de 2021.

En ese sentido, los declaró culpables, mediante un fallo de primera instancia que podrá ser apelado, de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las tres conductas agravadas, y tortura.

Las pruebas que presentó la Fiscalía General de la Nación en medio del juicio oral demostraron que estos dos hombres, en compañía de otros integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘La Oficina’, llegaron al inmueble, intimidaron al administrador y a los trabajadores con armas de fuego y cortopunzantes, les quitaron los celulares y los llevaron a los alojamientos, donde los obligaron a lanzarse al suelo.

“A una de las víctimas la sometieron a actos de tortura, le cortaron las orejas y le causaron la muerte, mientras que a las demás les dispararon. Cuatro personas fallecieron por arma de fuego y dos más quedaron gravemente heridas”, señaló la Fiscalía.

