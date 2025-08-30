Confirman masacre de cuatro personas en el municipio de La Unión, Antioquia

En la tarde de este sábado, 30 de agosto, la Policía confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño.

De manera preliminar, las autoridades informaron que las víctimas corresponden a una mujer y tres hombres, cuyas identidades aún no han sido establecidas.

En un comunicado, la institución señaló que “de manera inmediata, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, con el apoyo de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan los actos urgentes e investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar a los responsables de este hecho”.

De forma paralela, en la zona se mantiene un despliegue militar para reforzar la seguridad y apoyar las labores de investigación.

