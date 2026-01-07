Actualidad

Fiscalía imputó nuevos cargos a reclusos que habrían quemado con aceite caliente a dos mujeres trans

El grave hecho ocurrió en la mañana del pasado 2 de enero, mientras las víctimas dormían en una celda en Medellín.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, por su presunta responsabilidad en el ataque con aceite caliente a dos mujeres trans en el interior de una celda de la estación de Policía del corregimiento de Altavista, en Medellín (Antioquia).

La agresión ocurrió en la mañana del pasado 2 de enero, mientras las víctimas dormían dentro de una celda.

De acuerdo con las autoridades, una de las mujeres se despertó tras sentir que sus pies se quemaban y vio que había fuego en la colchoneta.

“Las víctimas solicitaron que las dejaran salir; sin embargo, los procesados las habrían amenazado de muerte por ser integrantes de la comunidad LGBTIQ+, les lanzaron aceite caliente y les prendieron fuego, causándoles heridas en varias partes del cuerpo. Una de las afectadas recibió incapacidad médico-legal de 20 días”, informó la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados.

A pesar de que los procesados ya se encuentran privados de la libertad por otros delitos que, al parecer, habrían cometido, un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín decidió imponer una nueva medida de aseguramiento intramural en su contra.

