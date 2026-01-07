Corficolombiana se quedará con el 51% de Sencia, empresa que renovará estadio El Campín

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y al lado el logo de Corficolombiana (Foto: Getty Images y rrss de Corficolombiana)

Corficolombiana suscribió un acuerdo para adquirir el 51% de Sencia, la sociedad concesionaria de la Asociación Público-Privada que renovará el estadio El Campín, y que tiene su operación durante los próximos 30 años.

Este importante proyecto urbano y de entretenimiento, cuenta con una inversión aproximada de $2,4 billones y un periodo de construcción cercano a 5 años.

“Con el cierre de la transacción, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, mediante una entrada inmediata y con escala relevante al negocio de infraestructura de entretenimiento, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento en la economía. Esta transacción nos permite diversificar nuestro portafolio de negocios no regulados y que no dependen de aportes públicos, complementando estratégicamente el portafolio actual e integrando actividades de construcción y operación”, afirmó Milena López, presidente de Corficolombiana, empresa que pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo.

El holding financiero afirmó que el proyecto contempla la construcción de un nuevo estadio moderno para la ciudad de Bogotá, con capacidad para 50.000 espectadores, un hotel, áreas comerciales y de oficinas, así como un amplio componente de espacio público, que incorpora plazas, plazoletas, ciclorrutas, zonas verdes, jardines y espacios recreativos.

Además, tendrá un auditorio que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para al menos 2.000 espectadores, una sala menor para 500 personas, y una zona mixta destinada a la práctica de deportes bajo techo.

Adicionalmente, el proyecto aportará a la movilidad de la ciudad mediante un parqueadero con capacidad cercana a 3.000 estacionamientos, destinados a vehículos, motocicletas y bicicletas.

