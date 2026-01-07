¿Cuándo volvería a jugar Falcao con Millonarios tras su regreso al ‘Embajador’ este 2026?

Millonarios rompió el mercado de fichajes de cara a este primer semestre del 2026 con el anunció oficial del regreso de Radamel Falcao García al equipo.

Así, esta será la tercera etapa del futbolista samario con Millonarios tras su paso por el club capitalino en el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025.

Luego de que W Radio informara en primicia de que Falcao sería uno de los fichajes de Millonarios para el arranque de este año, el cuadro azul oficializó la información anunciando el regreso de ‘El Tigre’ por medio de sus redes sociales.

Así anunció Millonarios el regreso de Falcao

Por medio de un video y bajo la premisa de que “hay amores que merecen un último baile”, Millonarios hizo oficial que Falcao, uno de los mejores deportistas de Colombia, vuelve al plantel.

Y es que la noticia se da luego de que el club, en horas pasadas, generó expectativa con una serie de publicaciones en sus cuentas de X e Instagram escribiendo ‘The Last Dance’ y ‘El 9 a las 9’.

Sin embargo, ahora surge la duda, una vez ya Falcao es jugador azul, cuándo volverá a tener acción con el onceno ‘Millonario’ y, por eso, en W Radio se lo explicamos.

¿Cuándo volverá a jugar Falcao con Millonarios en 2026?

Pues bien, cabe recordar que, aunque Radamel Falcao es nuevo jugador de Millonarios, ‘El Tigre’ no estará disponible desde la primera jornada, pues al finalizar su segunda etapa con el club (el primer semestre de 2025), tras una serie de declaraciones en rueda de prensa, fue sancionado por la Dimayor con 4 fechas, sanción que cumplirá en el arranque de esta liga I – 2026.

Según se conoció, Falcao se unirá al plantel de Millonarios directamente en Colombia y no en Argentina, en donde el equipo tendrá dos amistosos de pretemporada contra River Plate y Boca Juniors.

En esa línea, Radamel volvería a tener acción con Millonarios para la quinta fecha del torneo, es decir, contra el Deportivo Cali , de visitante, según el fixture que la Dimayor estableció.

¡El camino está trazado! Este es nuestro Fixture en la Liga 2026-1. 🗓️⚽️💙🔥



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️ pic.twitter.com/PqI0YnjMyq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 19, 2025

