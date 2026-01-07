Dos campesinos detenidos en Venezuela por “celebrar” la caída de Maduro

Dos campesinos fueron detenidos por “celebrar” la captura de Nicolás Maduro en un ataque de Estados Unidos en Venezuela, donde rige un estado de excepción que castiga con cárcel cualquier apoyo a la operación, informó una oenegé el miércoles.

El decreto de estado de conmoción castiga con cárcel cualquier celebración de la operación estadounidense del 3 de enero en Caracas y tres estados del país, que culminó con la captura del ahora depuesto presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico.

“Estamos esperando a ver si los presentan en tribunales” tras su aprehensión el 5 de enero, dijo a la AFP el abogado Gonzalo Himiob de la oenegé Foro Penal, defensora de presos por razones políticas. “Son agricultores muy humildes”.

Los dos hermanos de 64 y 65 años son campesinos de la localidad de Río Negro, estado Mérida (occidente). “Estaban en estado de ebriedad y salieron al frente de su vivienda a celebrar que habían capturado al señor Maduro”, detalló el abogado.

“Efectuaron unos disparos al aire con las armas que normalmente se mantienen en la fincas y predios rurales, haciéndoles bromas a sus vecinos que son oficialistas”, quienes los denunciaron a las autoridades, indicó Himiob.

Se trata de las primeras detenciones bajo esta acusación del mandato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de forma temporal bajo presiones de Donald Trump.

En el país no se han registrado manifestaciones ni expresiones públicas de apoyo a la incursión militar de Estados Unidos.

El temor reina luego de que protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaran en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.

Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

