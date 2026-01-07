El 40% de violaciones y agresiones sexuales en España las cometen los extranjeros, según MinInterior

Imagen de referencia de una agresión contra mujeres. Foto: Getty Images. / Tinnakorn Jorruang / EyeEm

De acuerdo con el último informe del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual registran un incremento de dos puntos respecto al año anterior y confirma una tendencia al alza. En el primer trimestre de 2025, se registraron hasta 1.242 violaciones, el equivalente al balance general de todo el 2017.

En lo que respecta a las nacionalidades, Colombia ocupa el primer lugar entre los extranjeros de América Latina con 676 personas detenidas o investigadas; es decir un 4.70%. Le siguen Perú con un 2,07%, y Ecuador con 1,59%

En cuando al ranking general de extranjeros, los africanos encabezan la lista con 1.839 casos registrados, lo que equivale a un 12.97%.

Le puede interesar: España vio “inaceptables” las trabas de Israel a las ONG que operan en Gaza y Cisjordania

Otro dato significativo del informe es el lugar donde se cometieron los delitos, pues ciudades como Barcelona y Madrid han vuelto a ser las provincias donde se concentra el mayor número de delitos contra la libertad sexual, seguidas por Valencia donde se registraron 1.327 casos.