El 40% de violaciones y agresiones sexuales en España las cometen los extranjeros, según MinInterior
Aunque el colectivo representa únicamente el 13% de la población residente en el país, un 39.4% del total de agresores proviene de otros países.
De acuerdo con el último informe del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual registran un incremento de dos puntos respecto al año anterior y confirma una tendencia al alza. En el primer trimestre de 2025, se registraron hasta 1.242 violaciones, el equivalente al balance general de todo el 2017.
En lo que respecta a las nacionalidades, Colombia ocupa el primer lugar entre los extranjeros de América Latina con 676 personas detenidas o investigadas; es decir un 4.70%. Le siguen Perú con un 2,07%, y Ecuador con 1,59%
En cuando al ranking general de extranjeros, los africanos encabezan la lista con 1.839 casos registrados, lo que equivale a un 12.97%.
Otro dato significativo del informe es el lugar donde se cometieron los delitos, pues ciudades como Barcelona y Madrid han vuelto a ser las provincias donde se concentra el mayor número de delitos contra la libertad sexual, seguidas por Valencia donde se registraron 1.327 casos.