Policía ofrece $200 millones por información para rescatar a los cinco policías secuestrados en Tibú

La Policía Nacional anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar y lograr la liberación de cinco policías secuestrados en zona rural de Tibú, Norte de Santander, cuando regresaban de su permiso de fin de año a sus respectivos puestos de trabajo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los uniformados habrían sido interceptados en un retén ilegal instalado en una vía de la región del Catatumbo, mientras se movilizaban en un bus de servicio público. En el vehículo viajaban seis policías; uno de ellos, el subintendente John Fredy Gómez Arias, subcomandante de la Subestación de Policía Tres Bocas, logró continuar su trayecto y fue quien posteriormente alertó a las autoridades y entregó detalles de lo ocurrido.

La principal hipótesis apunta al Ejército de Liberación Nacional (ELN), teniendo en cuenta que esta estructura armada ha reconocido públicamente la práctica del secuestro y mantiene presencia activa en la zona.

Cuatro de los policías secuestrados están adscritos a la Subestación de Policía Petrolea, en Tibú: los patrulleros José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras y Ramón Alberto Coronel Medina. El quinto uniformado pertenece a la Subestación de Policía Tres Bocas y fue identificado como el patrullero Daniel de Jesús Granada Quiroz.

Este nuevo hecho de violencia ocurre en un momento especialmente crítico para la región, a pocos días de que se cumpla un año de la crisis humanitaria en el Catatumbo, en medio de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

La Defensoría del Pueblo informó que esta coyuntura ha provocado desplazamientos masivos, y que en las últimas horas cerca de 300 personas han llegado a Cúcuta buscando refugio ante la intensificación de los combates y las amenazas contra la población civil.