Actualidad

Secuestraron a cinco policías en vía hacia Tibú, Norte de Santander: cayeron en retén guerrillero

Al parecer, integrantes del ELN detuvieron un bus, revisaron los celulares de los pasajeros y se llevaron a los uniformados que estaban de permiso.

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia. Foto: vía COLPRENSA

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia. Foto: vía COLPRENSA / Camila Díaz

Fuentes le confirmaron a La W que fueron secuestrados cinco policías que regresaban de su permiso de fin de año al municipio de Tibú, Norte de Santander.

Al parecer, los uniformados cayeron en un retén guerrillero instalado en una vía de la región del Catatumbo.

La primera hipótesis que se maneja es que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) podría estar detrás del secuestro, teniendo en cuenta que esta estructura ha reconocido abiertamente dicha práctica ilegal.

Esta acción criminal se da a pocos días de que se cumpla un año de la crisis humanitaria en el Catatumbo, en medio de la arremetida violenta que sostienen los grupos armados que delinquen en la zona: el frente 33 de las disidencias y el ELN.

Cabe agregar que esta coyuntura en la región fronteriza con Venezuela ha causado desplazamientos masivos. La Defensoría informó en las últimas horas que cerca de 300 personas han llegado a Cúcuta buscando refugio en medio del conflicto.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad