¿Todas las pérdidas de memoria se relacionan con el Alzheimer? Neurólogo dio detalles

Claudio Alejandro Jiménez, neurólogo, neurofisiólogo y director del centro de ACV Subred Norte del Hospital Simón Bolívar, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la salud cognitiva.

El especialista aclaró que el Alzheimer es la forma más común de demencia, pero no es la única manera en que los procesos cognitivos, como el lenguaje o la orientación, se ven afectados.

Jiménez enfatizó que el cerebro envejece de forma natural y que pequeños olvidos no siempre indican una patología. Según el neurólogo, la clave para diferenciar un proceso normal de una demencia está en la funcionalidad, el problema real surge cuando el olvido impide realizar actividades cotidianas, como trabajar, orientarse en la calle o cocinar.

El experto recomendó el uso de “gimnasios cerebrales” mediante la lectura, la escritura o el aprendizaje de nuevos idiomas para fortalecer la cognición. El doctor destacó que el ejercicio físico y una nutrición adecuada son los mejores recursos para proteger la salud cerebral, incluso por encima de la predisposición genética en los casos más frecuentes de la enfermedad.

