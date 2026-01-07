VIDEO | Nuevo caso de fleteo en el norte Bogotá: atacan a adultos mayores por robarles $5 millones

Bogotá

En la tarde de este miércoles, 7 de enero, en el norte de Bogotá, en la calle 151A con carrera 45, localidad de Suba, delincuentes con armas de fuego atracaron a una pareja de adultos mayores por robarles cinco millones de pesos.

Durante el hecho, uno de los agresores realizó unos disparos contra una persona que se encontraba observando la situación.

“Nuestros uniformados fueron alertados sobre un posible hurto. De manera inmediata, se desplazaron al lugar de los hechos y la comunidad manifestó a los uniformados que una pareja de adultos mayores, al llegar a su lugar de residencia, fueron abordados por personas quienes, con arma de fuego, los despojaron de un dinero que habían retirado de una entidad financiera”, dijo el mayor Milton Pachón Rojas, comandante Estación de Policía Suba.

Por ahora, las autoridades adelantan las labores de Policía Judicial y recolección de los diferentes videos de los circuitos cerrados de televisión de este sector para poder dar con el paradero y captura de los responsables de este hecho.