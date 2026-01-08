Alerta por leche en polvo falsificada a la venta en Dosquebradas, Risaralda; ¿cómo reconocerla?

Las autoridades de salud de Dosquebradas lanzaron una alerta a la comunidad por la comercialización de productos lácteos falsificados, luego de advertencias emitidas por el Invima sobre marcas de leche en polvo que no cumplen con la normativa sanitaria vigente.

La advertencia se centra en dos productos. El primero corresponde a la leche en polvo entera Proleche, presentación de 380 gramos, lote CE09GE18, que fue identificada como falsificada. De acuerdo con la información del Invima, el producto presenta diferencias visibles en el empaque, errores en el rotulado y el uso de un registro sanitario obsoleto, además de inconsistencias en el lote y la fecha de vencimiento.

El segundo caso, corresponde a la leche en polvo entera fortificada marca Induleche, presentación de 800 gramos, también reportada como falsificada. En este producto se detectaron variaciones en el color y brillo del empaque, cambios en la tipografía, errores de ortografía y diferencias en el rotulado y sellado frente al producto original.

Diana Fernández Quintián, técnica del programa de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la Secretaría de Salud, advirtió, que estos productos no cumplen con los requisitos sanitarios exigidos y podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores. Por esta razón, se hizo un llamado a no comprarlos, no consumirlos, ni comercializarlos.

“Los productos anteriormente descritos pues no es posible garantizar la trazabilidad de los mismos, sus condiciones de fabricación y la inocuidad de los productos. Ante cualquier duda pueden consultar en la página del INVIMA ”Alertas Sanitarias INVIMA" o dirigirse a la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas, ubicada en la carrera 19-17-20 oficina 901 de alimentos y bebidas.”

Desde la Secretaría de Salud de Dosquebradas se anunció que se realizarán visitas de inspección a establecimientos comerciales para verificar la presencia de estos productos y proceder con su decomiso, en caso de encontrarlos en el mercado.

La recomendación a la ciudadanía es revisar cuidadosamente los empaques, verificar los registros sanitarios y adquirir productos únicamente en establecimientos confiables, para evitar riesgos a la salud.