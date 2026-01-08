Cierre de 2025 agridulce para el sector cafetero: aumentaron exportaciones pero bajó la producción

Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, anunció que, al cierre del 2025, el sector cafetero del país tuvo una producción de 13,67 millones de sacos de 60 kg, lo que representa un leve decrecimiento del -2% frente a 2024.

Pero además, el líder gremial afirmó que se cierra el primer trimestre del año cafetero (octubre – diciembre) con un decrecimiento del -24% y, particularmente, diciembre registró una caída del -31%, periodo en el que Colombia produjo 3,7 millones de sacos.

Al respecto, el empresario señaló que esta variación debe leerse con serenidad y responsabilidad. “Estas cifras confirman el impacto que habíamos anticipado, cuya causa raíz se encuentra en las intensas y prolongadas lluvias del primer semestre de 2025, que afectaron floraciones y desarrollo del grano en el país cafetero”, aseveró.

Sin embargo, pese a la caída en producción, hubo un incremento en la exportación. Las exportaciones crecieron un 7% durante 2025, con 13,1 millones de sacos enviados al mundo, ratificando la solidez de la demanda por el café de Colombia. No obstante, en el primer trimestre del año cafetero, las exportaciones registraron una caída del -6,1%, reflejo directo de la menor disponibilidad física de café proveniente de las zonas productoras.

Por otro lado, Fedecafeteros anunció que durante 2025, Colombia importó 1,18 millones de sacos, mientras que el consumo interno, con un leve incremento, alcanzó 2,27 millones de sacos, consolidando una tendencia positiva en el mercado doméstico y confirmando la creciente relevancia del café dentro del consumo nacional.

“En este contexto, propio de un cultivo altamente sensible a los ciclos productivos y a los patrones climáticos, ya se perfila un año cafetero 2025/26 que, incluso antes de recibir el informe técnico de proyección de cosecha, podría situarse alrededor de los 12 millones de sacos. Esta estimación preliminar refuerza la necesidad de seguir comunicando con rigor, anticipación y responsabilidad, hacia los mercados”, afirmó Bahamón.

En este mismo sentido, agregó que “el sector cafetero colombiano atraviesa un ajuste cíclico previsible, enfrenta los efectos del clima y mantiene fundamentos de demanda sólidos a un precio justo”.