Estudie INGLÉS gratis en 2026: British Council ofrece 10.000 cursos nivel A1 a C1 ¡Aplique!

En un mundo cada vez más interconectado, el dominio del inglés ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito esencial de supervivencia profesional.

Para este 2026, las barreras económicas ya no son una excusa para no alcanzar la fluidez en este idioma, gracias a la reapertura de una las convocatorias del British Council.

Una de las principales dudas de los aspirantes es cómo asegurar uno de los 10.000 cupos disponibles y qué nivel de conocimiento previo se requiere para participar.

Si usted tiene como meta para este 2026 derribar la barrera del idioma, a continuación le explicamos todo sobre los niveles, los requisitos y el proceso de aplicación al programa de becas del British Council.

¿En qué consiste el programa del British Council?

El British Council, en alianza estratégica con Santander Open Academy, ha lanzado oficialmente su primer gran ciclo de formación para 2026. Se trata de un programa de cursos de inglés 100% virtuales diseñados para que el estudiante avance a su propio ritmo durante un periodo de tres meses.

A diferencia de otras plataformas gratuitas, este programa incluye clases en vivo con profesores nativos, materiales de práctica interactivos y una comunidad global de aprendizaje.

El objetivo principal es mejorar la empleabilidad de los jóvenes y profesionales, facilitando el acceso a mejores vacantes en empresas multinacionales o la posibilidad de realizar estudios en el exterior.

¿Qué niveles se ofrecen en los cursos del British Council?

La convocatoria está diseñada para ser inclusiva, por lo que no importa si usted apenas sabe decir “hello” o si ya tiene una base sólida y busca perfeccionarse. Los cursos se dividen según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER):

Nivel A1 (Principiante): Para quienes no tienen conocimientos previos y necesitan aprender las bases de la gramática y el vocabulario cotidiano.

Para quienes no tienen conocimientos previos y necesitan aprender las bases de la gramática y el vocabulario cotidiano. Niveles A2 y B1 (Básico - Intermedio): Enfocados en la fluidez para conversaciones diarias y la comprensión de textos sencillos.

Enfocados en la fluidez para conversaciones diarias y la comprensión de textos sencillos. Niveles B2 y C1 (Intermedio Avanzado - Avanzado): Ideales para profesionales que necesitan liderar reuniones en inglés o realizar presentaciones de alto nivel.

Al ser seleccionado, usted realizará una prueba de nivelación obligatoria que determinará en qué punto del camino debe comenzar, asegurando que el aprendizaje sea retador pero alcanzable.

¿Qué requisitos debe cumplir para inscribirse en los cursos del British Council?

Para este año, la organización ha simplificado los requisitos con el fin de llegar a una población más diversa:

Edad: Ser mayor de 18 años al momento de la postulación.

Ser mayor de 18 años al momento de la postulación. Ubicación: Ser residente de los países donde opera el programa (Colombia es uno de los países prioritarios).

Ser residente de los países donde opera el programa (Colombia es uno de los países prioritarios). Perfil: Está abierto para estudiantes de pregrado, posgrado, recién graduados o profesionales que busquen mejorar sus competencias lingüísticas.

Está abierto para que busquen mejorar sus competencias lingüísticas. No es necesario estar vinculado a una universidad específica.

¿Cómo puede inscribirse a los cursos que ofrece el British Council?

Si no quiere quedarse por fuera de esta oportunidad, puede hacer el proceso de registro de la siguiente forma:

Ingrese al portal oficial de Santander Open Academy . Cree un perfil con sus datos personales. Asegúrese de que su correo electrónico sea el que usa con frecuencia, ya que allí le llegará la notificación de aceptación. Complete el formulario de aplicación. Aquí es donde debe destacar su motivación: explique cómo este curso impactará positivamente en su carrera o en sus metas académicas para 2026. Envíe su solicitud antes del cierre de la convocatoria, que suele ser a finales de enero o principios de febrero de 2026.

Una vez cerrada la etapa de inscripción, recibirá un correo informándole si ha sido preseleccionado para realizar la prueba de nivelación, la cual es el último paso antes de iniciar las clases.

