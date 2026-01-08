Gobierno y Distrito, en disputa por predios para una nueva universidad en Bogotá

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que el Gobierno tiene todo listo para que el Multicampus Universitario de la localidad de Suba, en Bogotá, sea una realidad. Así mismo, también pidió a la Alcaldía de la ciudad colaboración para sacar adelante este proyecto.

El ministro escribió: “Ya hay financiación para una primera fase que, a través de tecnología liviana, podría quedar este mismo año operando para iniciar la oferta educativa”.

También agregó: “En China se hacen hospitales en siete meses usando esta tecnología, no son contenedores como desinforman funcionarios de Bogotá con desprecio y sectarismo. Adicionalmente avanza un CONPES por $ 200.000 millones que ya tiene aprobación CONFIS para una segunda fase de construcción, en estructura convencional”.

“Le rogamos a la alcaldía de Bogotá que agilicen la vialidad de los predios y que los jóvenes de Suba tengan por fin, la universidad que llevan esperando hace 30 años”, añadió.

Inmediatamente, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, respondió al alto funcionario del Gobierno celebrando el proyecto, pero pidiendo claridad en la inversión de recursos.

“Es una buena noticia para la ciudad que, por fin, el Ministerio acepte los lotes que el Distrito había propuesto para el Multicampus de Suba desde julio de 2024. Estamos a la espera de que se concreten los trámites prometidos por MinEducación y el Gobierno nacional”, escribió Segovia en la misma red social.

En ese sentido, agregó: “Necesitamos claridad sobre el compromiso de los recursos, la viabilidad jurídica y técnica de las aulas modulares, los trámites administrativos correspondientes y su alcance. Todo esto lo debe definir MinEducación antes de que inicie la ley de garantías (30 de enero)”.

Por último, Segovia pidió al ministro Rojas que materialice los anuncios.

“Seguimos aún en anuncios sin que se concreten los compromisos por parte del Gobierno y le pedimos al Ministerio que materialice sus palabras”, concluyó.

