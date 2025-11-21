Decanos de la Sede Bogotá llaman a respetar la autonomía y el marco normativo de la Universidad Nacional

En décimo lugar quedó ubicada la universidad Nacional de Colombia, la cual fue elegida como la mejor en la opinión de más de 10.000 líderes académicos de todo el mundo, que abarcó un total de 133 países encuestados.( Colprensa )

A través de un comunicado conjunto, los decanos de diversas facultades de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, en conjunto con la Vicerrectoría de esta sede, hicieron público su mensaje tras las decisiones del Consejo de Estado sobre el proceso de designación del rector para el periodo 2024-2027.

El comunicado subraya que las sentencias tomadas afectan la ejecución de los procedimientos relacionados con el nombramiento del rector y subraya la importancia de que la comunidad universitaria acepte y respete las decisiones tomadas. En este sentido, hacen hincapié en que todas las acciones administrativas y decisiones de la rectoría deben adherirse al principio de legalidad, según lo estipulado por la normativa universitaria.

Los firmantes del comunicado también instaron a la comunidad a mantener un lenguaje respetuoso y constructivo en sus intercambios, promoviendo el diálogo y la comprensión dentro de un marco de respeto por la autonomía académica de la universidad.