Los Washington Wizards incorporaron a Trae Young y envían a CJ McCollum a los Atlanta Hawks

Trae Young durante un encuentro ante Oklahoma City Thunder durante octubre de 2025 en Atlanta. FOTO: Todd Kirkland/Getty Images / Todd Kirkland

Los Atlanta Hawks de la NBA acordaron el traspaso de Trae Young, su principal estrella desde 2018, a los Washington Wizards, avanzaron medios estadounidenses.

El base, elegido cuatro veces para el Juego de las Estrellas, será intercambiado por el veterano escolta CJ McCollum y por el alero Corey Kispert, según reportes coincidentes de ESPN y The Athletic.

La venta de Young, de 27 años, era esperada en la NBA desde que el pasado lunes se reportó que el jugador trabajaba junto a la dirigencia de Atlanta para encontrar un nuevo destino.

Le puede interesar: Maduro seguirá detenido en Nueva York y se fijó próxima audiencia para el 17 de marzo

En la tarde del miércoles, ESPN había avanzado que los Wizards era el destino favorito de Young, quien esta temporada tiene un salario de 45,9 millones de dólares y una opción para alargar su contrato una campaña más por 48,9 millones.

El base ha sido el rostro de los Hawks desde su llegada a la liga en 2018. En estas ocho temporadas tiene promedios de 25,2 puntos y 9,8 asistencias por partido, pero, bajo su mando, los Hawks únicamente superaron la primera ronda de playoffs en 2021, cuando avanzaron hasta la final de la Conferencia Este.

Este curso, Young luce su peor promedio anotador (19,3 puntos) limitado por varias lesiones que lo han mantenido fuera de los seis últimos juegos de Atlanta, situado en la décima posición del Este.

La preferencia de Young por ser traspasado a los Wizards llamó la atención en el mundo NBA por las escasas perspectivas de contar con un plantel competitivo en Washington, franquicia que ocupa la penúltima plaza del Este y tampoco gana una eliminatoria de postemporada desde 2017.

BREAKING: TRAE YOUNG HAS BEEN TRADED TO THE WIZARDS, per @ShamsCharania 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Q5WcZyJJpM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2026

Escuche W Radio en vivo: