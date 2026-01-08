Nuevo mercado para el aguacate Hass colombiano: llega a Uruguay tras admisibilidad sanitaria

Colombia abre un nuevo mercado para su aguacate Hass. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunció que el aguacate Hass llega a un nuevo destino: Uruguay, tras lograr la admisibilidad sanitaria.

Paula Andrea Cepeda, gerente general del ICA, explicó que “este logro se dio en tiempo récord, pues las negociaciones iniciaron el 22 de mayo del 2025 y, en menos de un año el país, logró la admisibilidad para este producto en la República de Uruguay”.

Asimismo, destacó que este importante mercado ratifica la calidad fitosanitaria que representa el aguacate Hass colombiano a nivel mundial y la confianza de los socios comerciales en los procedimientos que realiza el ICA para mantener la producción y certificación fitosanitaria, de acuerdo con los estándares internacionales.

A corte noviembre de 2025, Colombia había alcanzado la exportación de 147.013 toneladas, lo que representa un incremento del 46,6% en comparación con 2024.

El aguacate Hass colombiano cuenta con admisibilidad en mercados, como el europeo (países de Europa, incluidos miembros y no miembros de la Unión Europea), Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Canadá, Chile, República Popular de China, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guatemala, Hong Kong, Japón, Kazajstán, Kuwait, Malasia, Omán, Panamá, Perú, Qatar, República de Corea, Singapur. Y ahora se le suma el mercado uruguayo.

Le puede interesar: Cierre de 2025 agridulce para el sector cafetero: aumentaron exportaciones pero bajó la producción