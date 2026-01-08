Rüdiger, en duda para el derbi de Madrid por Supercopa debido a molestias en una rodilla

Antonio Rudiger calienta en el Santiago Bernabeu antes del encuentro de liga ante el Real Betis en enero de 2026. FOTO: Oscar J. Barroso/Europa Press vía Getty Images / Europa Press Sports

Antonio Rüdiger, defensa central del Real Madrid, es duda de cara al partido de semifinales de la Supercopa de España, que se disputa en Yeda (Arabia Saudí), este jueves 8 de enero contra el Atlético de Madrid debido a unas molestias en la rodilla.

Rüdiger sufre molestias en la rodilla izquierda y, aunque apuntaba a titular en el centro de la defensa, su presencia en el encuentro corre riesgo.

En caso de no poder participar, su lugar lo ocuparía Dean Huijsen. El central español ha superado una sobrecarga muscular que le hizo perderse el partido del pasado domingo contra el Betis y ocuparía el centro de la zaga junto a Raúl Asencio.

Con quien no contará seguro Xabi Alonso es con el francés Kylian Mbappé autor de 29 de los 59 goles del Real Madrid esta temporada, debido a un esguince de rodilla; ni con el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal; y sin Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos.

Bajas para una semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid que, en caso de superar, enfrentaría al Real Madrid en la final del domingo al FC Barcelona, que el miércoles goleó al Athletic Club (5-0).

