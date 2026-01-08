Sellan clínica de cirugía plástica por arrojo de residuos biológicos en vía pública en Bogotá

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá cerro temporalmente una clínica de cirugía plástica ubicada al norte de la ciudad, al identificarla como responsable de la disposición inadecuada de residuos peligrosos como: jeringas, tubos con sangre, ropa quirúrgica y bolsas de suero.

Como resultado, el establecimiento fue sellado temporalmente por la Secretaría de Ambiente al comprobarse el arrojo de estos residuos en la Autopista Norte. Adicionalmente, la Policía impuso un comparendo y la Secretaría de Salud aplicó una medida sanitaria de seguridad de clausura al establecimiento por la afectación generada a la salud pública.

“En Bogotá trabajamos por el bienestar de las personas; por eso actuamos de manera articulada y contundente como Distrito frente a acciones como estas, que no solo ponen en riesgo la salud pública, sino también el ambiente. Gracias a la reacción inmediata y a la coordinación entre varias entidades, logramos retirar los residuos de la zona, identificar a la clínica de cirugía plástica responsable y sellar el establecimiento, además de imponer las medidas ambientales correspondientes. Aquí Sí Pasa. Como autoridad ambiental, somos muy claros: quien genere residuos tiene la obligación legal de gestionarlos adecuadamente, y, de no hacerlo, será sancionado conforme a la normatividad ambiental vigente”, dijo Claudia Galvis, secretaria (e) de Ambiente de Bogotá.

Sumado a esto, la Secretaría de Salud determinó además que la clínica no cuenta con el diligenciamiento del formato de movimiento interno de residuos correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, lo que vulnera la normatividad vigente.

Por estos hechos, la clínica podría enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos, y los responsables, penas de prisión de entre 69 y 140 meses.

