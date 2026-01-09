¿Cuáles son los riesgos de no tratar a tiempo las venas várices? Médico explicó
Alex Valencia habló de la salud de las venas, el origen de las venas várices y sus tratamientos.
05:34
Vena várice, imagen de referencia - Getty Images
El médico cirujano general y especialista en cirugía cardiovascular, Alex Valencia, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la importancia de la salud de las venas, el riesgo de no tratarlas a tiempo y sus tratamientos actuales.
Según el especialista, la aparición de pequeñas venas o también llamadas “arañitas” es a menudo la primera expresión de una enfermedad venosa que debe evaluarse profesionalmente.
Valencia explicó que antes de iniciar cualquier tratamiento estético es imperativo realizar un examen físico y una ecografía o dúplex venoso para descartar patologías en las venas profundas, ya que ignorar una enfermedad de base puede derivar en complicaciones graves como úlceras o trombosis.
También es importante tener en cuenta factores de riesgo como la edad, la herencia genética (especialmente por línea materna), los embarazos y el sobrepeso.
El doctor desmintió la creencia de que los tacones producen várices, aclarando que el factor real de riesgo es el tiempo que se permanece de pie o en posiciones sedentarias. “El 90% de los pacientes consultan por estética, pero ante síntomas como dolor o pesadez, es probable que ya exista una enfermedad instalada”, señaló el cirujano.
El especialista destacó que actualmente existen tecnologías avanzadas como el láser y la espuma para tratar las venas sin necesidad de cirugías invasivas y que el uso de medias de compresión sigue siendo una herramienta fundamental para prevenir nuevas apariciones y mejorar la circulación.
De igual manera, Valencia advirtió que las venas pueden reaparecer con el tiempo, por lo que el seguimiento médico es importante para mantener una piel sana y funcional.
Escuche la entrevista completa aquí:
