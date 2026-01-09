Procuraduría pide a la intervenida Nueva EPS medidas urgentes para garantizar atención a usuarios

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, la adopción de medidas urgentes para mejorar y garantizar la atención de los usuarios.

Esto se buscaría mediante un plan de contingencia inmediato, especialmente enfocado en disponibilidad y entrega de medicamentos. Tal solicitud fue planteada en una mesa de trabajo, realizada en las últimas horas.

“La Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, requirió a los funcionarios continuar trabajando en el modelo de ajuste estructural y las alternativas de solución ante la problemática de disponibilidad y suficiencia de los recursos”, señaló el Ministerio Público.

Adicionalmente, la Procuraduría informa que adelanta acciones conjuntas para el manejo de embargos y la población de alto costo, tras la visita adelantada en junio de 2025.

Asimismo, se solicitó un plan de choque “para las atenciones de pacientes de alto costo, críticos, con VIH y enfermedades huérfanas”.

